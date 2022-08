Este domingo 28 de agosto se celebra el Día de los Abuelos en México

Así recordó María Teresa Molina, abuelita de 70 años de edad, cuando le dieron la noticia de su primer nieto, ahora ya tiene tres.

Se considera una abuelita consentidora, procura que en su familia nunca se pierdan los valores y tradiciones.

“Los jóvenes ya no sienten respeto por personas de edad como nosotros, que a veces dicen es un viejo o es una vieja. Los juguetes eran muchas veces hechos por uno mismo o eran de madera, había muchos juegos de donde muchos niños participaban que ‘Doña Blanca’, ‘el lobo’, mil cosas. Ahorita los niños tienen muchos aparatos yo no estoy muy de acuerdo / porque se distraen mucho no se concentran. Luego les digo que ellos me hacen como quieren porque todavía juego con ellos mucho, bromeo mucho con ellos entonces para mí es una bendición”, dijo María Teresa Molina.