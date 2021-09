Confirman que estatua de Cristóbal Colón será reubicada en parque de Polanco

El Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México aprobó, el miércoles 15 de septiembre de 2021, reubicar la estatua de Cristóbal Colón, que estaba ubicada en el Paseo de la Reforma, y trasladarla al Parque América, en la Colonia Polanco.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) informó, a través de un comunicado, que la aprobación para la reubicación se dio durante la IX Sesión Extraordinaria del Comité.

Aseguraron que, antes de la decisión final, se consideraron y evaluaron más de 20 lugares para su reubicación, así como posibles afectaciones.

“Se revisó que no hubiera afectaciones al medio ambiente, como la remoción de árboles; en términos de obra, que el peso no dañara al espacio a la redonda y que no hubiera afectaciones a las trazas urbanas, además de que la alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con los registros más bajos de vandalización, por lo que se consideró el lugar más idóneo para su conservación y preservación”, informó la Seduvi en un fragmento de su comunicado.