Estas son las vacunas contra la influenza que advierte López-Gatell no aplicarse

Las autoridades de Salud dieron a conocer, la noche del viernes 16 de octubre, las vacunas contra la influenza que no se debe de aplicar la población, ya que su efectividad puede verse reducida por diversos factores.

Hasta el momento, la única vacuna autorizada por la COFEPRIS es la Vaxigrip, la cual es gratuita y es aplicada en el sector salud.

También hay vacunas Vaxigrip en el sector privado, pero estas podrían ser falsas o robadas, ya que es una vacuna producida por Sanofi Pasteur para la Secretaría de Salud y no para su venta por parte de particulares.

“El gobierno la paga, pero usted no puede pagarla, si la paga es un acto ilegal, nadie debe pagar por la vacuna Vaxigrip. La venta de esta vacuna es ilegal, quien la pague está contribuyendo a un delito; quien la venda está cometiendo un delito; quien se la venda a quien la vende está cometiendo un delito, posiblemente mayor. Cuidado. La vacuna Vaxigrip en México es gratuita. Insisto en decir la marca para que nadie se confunda. Es la vacuna pública y es gratuita. Si a usted le venden esta vacuna, es una vacuna robada, no hay más”, aseveró López-Gatell.

Además de destacar la procedencia de esas vacunas, el subsecretario de Salud también detalló que se corre el riesgo de que su eficacia se haya visto afectada por un mal manejo por parte de quienes las están vendiendo de forma ilegal.

“Puede ser que la vacuna no conservó la calidad de la red de frío, que se calentó porque estuvo fuera del refri, o podría estar adulterada. Cuidado. Hay un riesgo adicional, no solo porque usted pudiera cometer un delito al comprarla, sino que podría ser una vacuna no confiable e insegura si usted la recibe en una entidad privada; si la recibe en una institución pública se cuidan los protocolos de conservación en la red de frío”, detalló,