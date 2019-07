CNDH lamenta rechazo del gobierno a recomendación por estancias infantiles

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, lamentó el rechazo del Gobierno Federal a la recomendación que emitió sobre el cambio en las reglas de operación de las Estancias Infantiles.

Te recomendamos: Presidente se negó a recibir informe anual de CNDH, acusan

Lamentamos y nos parece grave que no se haya entendido el sentido propositivo de una recomendación, es lamentable y grave el tono de la respuesta. Nosotros siempre estamos dispuestos a escuchar ideas, refutaciones, pero creo que no debemos perder la cordura, el diálogo respetuoso y trascender las descalificaciones para que no sean la guía de convivencia entre las personas y entre las instituciones, creo que no se ha entendido lo que significa lo que es un contrapeso sano de los gobiernos […] entender que, en la democracia, y la democracia se vive a través de esos contrapesos sanos, la CNDH como otros organismos somos contrapesos sanos”, apuntó González Pérez.