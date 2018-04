Estamos sellando la frontera sur, afirma Trump

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país está “sellando” la frontera sur.

“Estamos sellando nuestra frontera sur. La gente de nuestro gran país quiere tranquilidad y seguridad. ¡Los demócratas han sido un desastre en este asunto tan importante!”, escribió Trump.

We are sealing up our Southern Border. The people of our great country want Safety and Security. The Dems have been a disaster on this very important issue!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2018