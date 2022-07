Estamos recibiendo inversión extranjera como nunca, es histórico: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este sábado 16 de julio de 2022 que en el extranjero México es visto como un país atractivo para la inversión.

A manera de ejemplo mencionó que en su reciente gira de trabajo a Washington se concretaron compromisos de inversión para el sector energético mexicano por 40 mil millones de dólares y que la mayor parte de esa inversión será para el sur sureste.

“Entonces estamos bien, no hemos tenido problema de depreciación de nuestra moneda, hoy aparece en el New York Times de que México es el país con menos depreciación en su moneda a pesar de la crisis con relación al dólar”, dijo López Obrador.

En Veracruz, el presidente inauguró una planta de café que tuvo una inversión de 340 millones de dólares.

Dijo que, a diferencia de los gobiernos anteriores, el suyo ofrece oportunidades para facilitar la inversión.

Aseguró que antes el gobierno federal era un facilitador para la corrupción, para convertir el presupuesto en beneficio de particulares.

“Para eso era, una oficina para entregar concesiones y no pensar en la gente, sino sólo los llamados negocios, business, las tranzas para decirlo coloquialmente, para eso era el gobierno, un comité al servicio de una minoría rapaz, todo eso es lo que está cambiando, algunos no comparten este proyecto, pero era justo, necesario, indispensable llevar a cabo un cambio y una transformación en el país, si no se hubiese actuado como lo estamos haciendo estaríamos inmersos en una profunda crisis de gobernabilidad en nuestro país, ya no se podía sostener el mismo régimen caduco de corrupción, de injusticia, de privilegios”, afirmó López Obrador.