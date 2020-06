Estamos dejando atrás la etapa más difícil de la pandemia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció un mensaje en el que dijo que logró aplanarse la curva durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Mencionó que gracias a la actuación de las autoridades y a la consciencia de los mexicanos, el número de hospitalizados fue menor al que se esperaba.

“Quiero informarles acerca de cómo estamos dejando atrás la etapa más difícil de la pandemia de COVID-19, no es echar al vuelo las campanas, no es cantar victoria, pero considero que ya pasó lo más riesgoso. Ayer se dio a conocer esta gráfica que explica lo que hubiera pasado solo en el Valle de México, si no hubiésemos intervenido, si no hubiésemos contado el con apoyo de ustedes, que ustedes sin autoritarismo hubiesen adoptado las medidas que se tomaron del confinamiento de irse a cuidar a los hogares sin la sana distancia, esto hubiera a pasado a finales de marzo y todo abril.”, declaró Andrés Manuel López Obrador