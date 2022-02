Estafados en apps de citas: entablan una relación amorosa, les piden dinero y desaparecen

Se estima que en México 54 millones de personas buscan conocer gente, o encontrar pareja, a través de las aplicaciones de citas. Hay que tener cuidado, los fraudes están a la orden del día. Las víctimas cuentan que una vez que entablaron confianza o una relación amorosa, la persona les pide dinero y desaparece.

“Me hizo sentir segura porque me escuchaba, era muy empático, me platicaba de su perspectiva de género de su intención de deconstruirse y me dedicaba horas en el teléfono, eso fue lo que me hizo sentir para tener una relación amorosa con él”, dijo Ana Paola, víctima de fraude en página de cintas.