Estados Unidos desmiente que intente ‘deshacerse’ del presidente de Siria

Estados Unidos aseguró este lunes que su política en Siria no está encaminada a “deshacerse” del presidente Bashar al Assad, añadiendo, sin embargo, que no financiará la reconstrucción si el régimen no cambia “fundamentalmente”.

El representante especial de la diplomacia estadounidense para Siria, James Jeffrey, declaró que el régimen de Damasco debe estar dispuesto a “ceder”, considerando que todavía no ha acabado completamente con la guerra tras siete años de combates, y estimando que persisten en el territorio unos 100 mil combatientes opuestos al poder sirio.

“Queremos ver un régimen que sea completamente diferente. No hablo de un cambio de régimen, no tratamos de deshacernos de Assad”, explicó el emisario en una conferencia en el círculo de reflexión del Atlantic Council, en Washington.

Calculando que el país necesita de 300 mil a 400 mil millones de dólares para su reconstrucción, Jeffrey insistió en la postura tradicional de las potencias occidentales: no hay dinero sin una solución política aceptada por todos y sin cambios de comportamiento por parte del gobierno sirio.

“Los países occidentales están firmemente decididos a no poner dinero para este desastre mientras no tengamos el sentimiento de que el gobierno está dispuesto a ceder para evitar abrir la puerta a nuevos horrores en los próximos años”, advirtió.

La precedente administración demócrata de Barack Obama pidió la salida de Bashar Al Assad, pero tras la llegada del republicano Donald Trump a la Casa Blanca a principios de 2017, la salida del dirigente sirio dejó de ser una prioridad y su suerte pasó a depender de la decisión del “pueblo sirio”.

Washington no oculta sin embargo que sus preferencias se inclinan por una salida del poder de Asas, dando a entender que unas elecciones verdaderamente libres con la participación de toda la diáspora siria conducirían inevitablemente a su partida, si se realizan tras un proceso de paz y bajo la égida de la ONU.

Con información de AFP.

FJMM