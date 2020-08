Estados Unidos reconoce que todavía no sabe el motivo de la explosión en Líbano

El secretario de Defensa de Estados Unidos (EEUU), Mark Esper, afirmó que todavía no se sabe el origen de la explosión del martes pasado en el puerto de Beirut de casi 3,000 toneladas de nitrato de amonio, que causó al menos 158 muertos y 6,000 heridos.

El fondo de la cuestión es que todavía no sabemos”, dijo Esper anoche a la cadena de televisión Fox News.

El martes, el presidente Donald Trump sostuvo que el estallido fue en realidad un “ataque” con “algún tipo de bomba”, sin aportar pruebas.

Me he reunido con algunos de nuestros grandes generales y ellos parecen sentir que lo fue (un ataque). Esto no fue un suceso tipo una explosión industrial”, aseguró el mandatario.