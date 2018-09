Estados Unidos aprueba proyecto que facilitará deportación rápida de criminales

Legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaron un proyecto que facilitará la deportación rápida de criminales extranjeros, una normativa que el presidente Donald Trump urgió aprobar, pero cuyo futuro en el Senado es incierto.

“Con nuestra espantosa ley migratoria actual, muchas veces el gobierno queda bloqueado a la hora de deportar a criminales extranjeros con condenas por crímenes violentos. La mayoría republicana acaba de pasar una ley para aumentar nuestra capacidad para deportar a criminales violentos (los malditos locos demócratas se opusieron)”, dijo Trump en Twitter.

“¡Necesito tener esta ley en mi mesa rápido!”, instó el presidente estadounidense.

La ley, aprobada con 247 votos a favor y 152 en contra, busca perfilar la definición de los crímenes violentos y la semántica genera dudas.

“El proyecto de ley es demasiado amplio e incluye en la lista de crímenes violentos varios delitos que no tienen para nada elementos de violencia”, advirtió la asociación humanitaria HRW.

El representante demócrata Jerrold Nadler criticó con dureza el proyecto durante los debates.

“Una ley con significativas ramificaciones para los casos de derecho penal y de inmigración fue introducida sólo la semana pasada, mientras había representantes fuera de la ciudad”, dijo.

“Ahora está siendo apurada sin que haya una oportunidad adecuada para que sea revisada por la opinión pública, los expertos locales o las partes interesadas”, explicó Nadler.

En el Senado la perspectiva de la ley es incierta, en un momento en que se acercan las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos y el tema de la migración calienta la campaña.

“El Comité Judicial del Senado no ha adoptado ninguna legislación para abordar la definición de ‘crimen con violencia’ y los líderes del Senado no han anunciado todavía ningún plan para presentar un plan independiente, como la medida de la Cámara, al debate antes de que el Congreso actual cierre la legislación en diciembre”, explicó en diario The Washington Post.

