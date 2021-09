Estados Unidos inicia campaña para aplicar refuerzos de la vacuna anticovid

Estados Unidos lanzó el viernes, 24 de septiembre de 2021, una campaña para ofrecer refuerzos de la vacuna de Pfizer contra el covid-19 a millones de estadounidenses, aun cuando los funcionarios federales de salud subrayaron que el verdadero problema sigue siendo administrar las primeras inyecciones a los no vacunados.

La gran mayoría de los casos y hospitalizaciones por covid-19 se dan entre personas no vacunadas, señaló Walensky. Y los tres tipos de vacuna contra el covid-19 que se aplican en Estados Unidos ofrecen una fuerte protección contra un cuadro grave de enfermedad, la hospitalización y la muerte, a pesar de la contagiosa variante Delta que hizo que los casos se dispararan. Pero la inmunidad contra un cuadro leve parece disminuir meses después de la vacunación inicial.

Las personas ansiosas por recibir otra dosis de Pfizer no perdieron tiempo en arremangarse la camisa después de que Walensky dictaminara a última hora del jueves quién es elegible: Los estadounidenses mayores de 65 años y otras personas que sean vulnerables por problemas de salud subyacentes o por el lugar donde trabajan y viven, una vez que hayan pasado seis meses desde la última dosis.

Jen Peck, de 52 años, de Eau Claire, Wisconsin, cumple los requisitos debido a su trabajo como consultora de matemáticas y ciencias de la educación. Se vacunó en marzo, pero le preocupa contagiarse y propagar la infección sin saberlo. Viaja entre escuelas rurales en las que muchos alumnos y profesores no llevan mascarilla, y los niños más pequeños aún no pueden ser vacunados.

“No quiero ser `Mary covid‘ llevándola a edificios llenos de niños no vacunados. No podría vivir conmigo misma si lo llevara de un edificio a otro. Me atormenta pensar en ello”, dijo Peck, que se vacunó a primera hora de la mañana del viernes.