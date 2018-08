Estados Unidos impone nuevas sanciones económicas a Rusia

Estados Unidos impuso nuevas sanciones económicas a Rusia, las cuales entrarán en vigencia en noventa días. El rublo cayó a mínimos de dos años y se registraron amplias ventas de activos por temores de inversionistas.

Rusia calificó el jueves como “draconiana” la nueva ronda de sanciones estadounidenses, impuestas después de que el Departamento de Estado estadounidense determinara que Moscú utilizó un agente nervioso contra un exespía ruso y su hija en Reino Unido.

Las nuevas sanciones se concretarán en dos tramos. El primero apunta a las exportaciones estadounidenses de productos sensibles relacionados con la seguridad nacional, y tiene grandes excepciones de ítems que ya han sido restringidos previamente.

El segundo tramo de sanciones, sin embargo, podría suponer la suspensión de las actividades de aerolíneas rusas en Estados Unidos y una reducción de casi todas las exportaciones e importaciones. Se prevé que este bloque de gravámenes entre en vigor dentro de 90 días si Moscú no entrega “garantías confiables” de que ya no usará armas químicas y permitirá inspecciones in situ por parte de Naciones Unidas y otros grupos internacionales.

Moscú ha estado intentando mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia desde que Donald Trump asumió la presidencia en 2016, y la élite política rusa calificó como victoria la cumbre del mes pasado entre los principales mandatarios de las naciones en Helsinki, Finlandia.

Sin embargo, el triunfalismo fue disipado por legisladores estadounidenses que criticaron el trato deferente de Trump con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la cumbre, lo que desencadenó en las nuevas sanciones.

El anuncio del Departamento de Estado avivó el empeoramiento de la confianza de los inversores ante el posible impacto de nuevas sanciones sobre los activos rusos y el rublo, que tocó un mínimo de dos años antes de recuperar parte de sus pérdidas.

El Kremlin reaccionó rápidamente al comunicado estadounidense, argumentando que las sanciones eran ilegales y hostiles. También hizo hincapié en que la decisión va en detrimento de la atmósfera “constructiva” del encuentro de Trump y Putin en Helsinki.

Tales decisiones tomadas por el lado estadounidense son absolutamente hostiles y difícilmente pueden asociarse de alguna manera con la atmósfera constructiva, no simple pero constructiva, que hubo en la última reunión de los dos presidentes”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Con información de Reuters

