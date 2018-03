EU concede ciudadanía a mexicano líder de movimiento de veteranos

El Gobierno de Estados Unidos concedió la ciudadanía al líder del movimiento de veteranos deportados, el mexicano Héctor Barajas, quien al cabo de ocho años podrá regresar a California, informó este jueves la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, sigla en inglés).

El exparacaidista Héctor Barajas, fundador de la Casa de Apoyo para Veteranos Deportados, con sede en Tijuana (México), había recibido el año pasado el perdón del gobernador de California, Jerry Brown, un indulto que le abrió la puerta a su proceso de ciudadanía.

Congratulations to deported veteran Hector Barajas, who has been granted U.S. citizenship! pic.twitter.com/9pM52x8Pgj

Barajas, que había pasado los exámenes para su naturalización y se encontraba a la espera de una respuesta por parte de las autoridades federales, llegó a interponer el año pasado una demanda en una corte federal para exigir acción, la cual fue retirada luego cuando obtuvo el compromiso de una respuesta, informó la filial en San Diego de ACLU.

“Finalmente, tras años de lucha por el derecho de los veteranos deportados para que regresen a Estados Unidos, Héctor podrá regresar como ciudadano estadounidense”, celebró Jennie Pasquarella, directora de programa en ACLU y una de las abogadas de Barajas, en un comunicado de la organización.

Barajas, cuya ceremonia de naturalización está programada para mediados de abril, será el segundo veterano deportado y que ha recibido un indulto del gobernador Brown que regrese a Estados Unidos.

En diciembre pasado, el exinfante de Marina Marco Chávez volvió a California tras ser deportado a México quince años atrás.

Hector telling his mom he is coming home in a few weeks! @nathanfletcher @normachavezp thank you for your hard work! #hescominghome pic.twitter.com/K1yR6rjMzJ

— deportedvets (@deported_vets) 30 de marzo de 2018