Estados Unidos cierra frontera con San Diego tras intento de asalto de migrantes

El Gobierno de Estados Unidos decidió este domingo cerrar el puesto fronterizo de San Ysidro, entre San Diego y Tijuana (México), después de que cientos de migrantes centroamericanos rompieran un cerco de la policía mexicana con la intención de entrar ilegalmente al país, informaron fuentes oficiales.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) informó en las redes sociales del cierre de este punto aduanero, considerado uno de los más transitados del mundo, ante la avalancha de personas.

El pasado lunes las autoridades fronterizas estadounidenses cerraron este mismo acceso ante las informaciones que apuntaban a que algunos de los miembros de la caravana llegada a Tijuana desde Honduras tenían intención de entrar corriendo en Estados Unidos, según confirmaron a Efe fuentes de la CBP.

Los hechos acontecidos este domingo comenzaron en torno a las 11:20 hora local (19:20 GMT), cuando centenares de migrantes lograron llegar al edificio donde se ubica la garita que conecta ambos países, con el propósito de solicitar asilo en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, otro grupo de personas rompió una de las vallas de seguridad para intentar acceder por otra vía a la frontera estadounidense.

“Las vías sur de acceso a México en el puerto de entrada de San Ysidro están cerradas en estos momentos (…). Además, el acceso norte a los vehículos para su proceso está suspendido. Los accesos peatonales están también suspendidos tanto en el acceso este como en el oeste”, comenzó a informar entonces la CBP con una serie de mensajes publicados en Twitter.

Southbound lanes into Mexico at the San Ysidro port of entry are currently closed. Updates will be provided. — CBP San Diego (@CBPSanDiego) November 25, 2018

In addition, northbound vehicle traffic processing at San Ysidro is currently suspended. Updates will be provided as they become available. — CBP San Diego (@CBPSanDiego) November 25, 2018

Pedestrian crossings at the San Ysidro port of entry are also suspended at both the East and West facility. — CBP San Diego (@CBPSanDiego) November 25, 2018

Mientras tanto, en el lado mexicano, se produjeron algunos enfrentamientos entre los migrantes y las fuerzas de seguridad, aunque por el momento no se ha reportado ningún incidente de gravedad.

Algunos migrantes han intentado apaciguar la situación con la esperanza de evitar que los hechos afecten negativamente a su objetivo de poder tramitar su solicitud de asilo en Estados Unidos.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, unos 7,000 migrantes aguardan en estos momentos al otro lado de la frontera, principalmente en Tijuana y Mexicali, a poder presentar su solicitud de asilo.

Con información de EFE

JLR