Estados Unidos busca reunir más familias migrantes antes de nuevo plazo

Un día después de que docenas de padres se reunieron con sus hijos que habían sido separados en la frontera entre Estados Unidos y México por agentes de la Patrulla Fronteriza, Washington enfrenta una nueva fecha límite para reagrupar a aproximadamente 2 mil niños migrantes.

La dificultad para reunir a los menores de cinco años con sus padres sugiere que cumplir con una fecha límite del 26 de julio para los niños mayores podría estar plagada de problemas.

“Esa va a ser una tarea importante”, dijo el juez Dana Sabraw sobre el próximo plazo.

Sabraw ordenó al gobierno reunificar el martes a unos 60 de los niños más pequeños, que fueron separados de sus padres como parte de la política de “tolerancia cero” con la inmigración ilegal del gobierno de Donald Trump.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que presentó la demanda que dio lugar a la orden judicial de Sabraw, dijo este miércoles que no sabía si el gobierno había cumplido con la fecha límite para los niños más pequeños.

“Estamos tratando de averiguarlo”, dijo en un correo electrónico Lee Gelernt, un abogado de la ACLU.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos se refirió a las cifras publicadas el martes por el gobierno de Donald Trump, según las que cuatro niños se reunieron con sus padres y al menos 34 iban a hacerlo al final del día, aproximadamente la mitad del total.

Democrats in Congress must no longer Obstruct – vote to fix our terrible Immigration Laws now. I am watching what is going on from Europe – it would be soooo simple to fix. Judges run the system and illegals and traffickers know how it works. They are just using children!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de julio de 2018