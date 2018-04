Estados Unidos aprueba más de 55 mil solicitudes de DACA en 2018

El Gobierno de Estados Unidos aprobó en lo que va de 2018 más de 55 mil solicitudes primerizas o de renovación para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), que protege a miles de jóvenes indocumentados de la deportación, según cifras de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (Uscis).

La publicación de estos datos por parte de Uscis ocurrió horas después de que Donald Trump retirara su oferta para negociar sobre el futuro de miles de ‘dreamers’ beneficiados por DACA, un programa con el que él mismo decidió terminar en septiembre y cuyo plazo debía expirar el pasado 5 de marzo.

Esa decisión, sin embargo, fue bloqueada temporalmente por tribunales federales de California y Nueva York, que otorgaron a miles de “soñadores” la oportunidad de seguir renovando sus permisos migratorios, que tienen validez de dos años.

De este modo, 55 mil 125 solicitudes fueron aprobadas de enero a marzo de este año, mientras que casi 4 mil fueron denegadas en ese período, según los datos del Uscis.

En el informe también se muestra que, a fecha de 31 de marzo, 693 mil 850 jóvenes son beneficiarios activos de DACA.

En los últimos días, Trump, que ha dado por acabado este permiso migratorio promulgado en 2012 por el expresidente Barack Obama (2009-2017), ha acusado a los demócratas de no querer resolver DACA para usarlo en las elecciones legislativas del próximo noviembre.

Border Patrol Agents are not allowed to properly do their job at the Border because of ridiculous liberal (Democrat) laws like Catch & Release. Getting more dangerous. “Caravans” coming. Republicans must go to Nuclear Option to pass tough laws NOW. NO MORE DACA DEAL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de abril de 2018