Censo de Estados Unidos de 2020 incluirá pregunta sobre ciudadanía

El censo de Estados Unidos de 2020 incluirá una pregunta sobre ciudadanía, informó este lunes Departamento de Comercio.

La dependencia señaló en un comunicado que esos datos ayudarán al Departamento de Justicia a proteger los derechos al voto de las minorías.

U.S. Department of Commerce Announces Reinstatement of Citizenship Question to the 2020 Decennial Census https://t.co/7kDrpX41M1 @SecretaryRoss @uscensusbureau

— U.S. Commerce Dept. (@CommerceGov) 27 de marzo de 2018