Vicente Fernández se mantiene estable y no ha presentado complicaciones respiratorias: médicos

La tarde del lunes 23 de agosto de 2021, los médicos del hospital privado donde Vicente Fernández se encuentra internado, dieron a conocer la actualización sobre su estado de salud. Señalaron que se mantiene estable y que el informe de este día no presenta mayores cambios, con respecto al del viernes, además de que no ha registrado complicaciones respiratorias.

Te recomendamos: ¿Qué es la traqueostomía, procedimiento que se le practicó a Vicente Fernández?

‘El Charro de Huentitán’ cumplió este lunes 18 días en terapia intensiva y lo hace contando con todos los cuidados necesarios para una persona de su edad y salud.

“El estado de salud actual del señor Vicente Fernández Gómez es estable. Su condición sigue siendo crítica, pero se mantiene estable. En relación a la información vertida en los informes previos, prácticamenete se mantiene sin cambios. En lo neurológico continúa despierto con estados de fluctuación en su estado, de dormido y despierto, entiende. En la condición ventilatoria, sigue dependiente de un ventilador, aún con esfuerzo respiratorio espontáneo, pero requiere de soporte por medio del ventilador, siendo en forma alternada las respiraciones espontáneas. Hasta el momento no ha presentado ninguna complicación respiratoria, misma que pueden presentar los pacientes en estado ventilatorio, en forma frecuente. Hasta el momento no hay datos de infección. Su condición cardiovascular sigue siendo estable, no requiere medicamentos para que su corazón funcione en forma adecuada. Continúa con un estado nutricional adecuado, sin ninguna complicación gastrointestinal. Su condición renal se mantiene también estable y, hasta el momento, no hay datos de ninguna indicación o datos de infección en ningún nivel o sistema. En relación a lo neurológico, esto va a ser un estado, como se ha mencionado en múltiples ocasiones, va a ser muy lento y es parte del mismo proceso de la enfermedad, por lo cual los cambios van a ser muy sutiles a través del tiempo, por lo tanto la condición sigue siendo estable y no estamos exentos de que presente alguna eventualidad”, informó el doctor Luis Arturo Gómez