No se revelarán datos sobre el estado de salud de AMLO, informó López-Gatell

En la conferencia diaria sobre COVID-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que, por respeto a la privacidad del presidente López Obrador, no se revelarán datos sobre su estado de salud.

Sin embargo, mencionó que continúa con síntomas leves, sin cambios, y bajo observación de un equipo médico especializado.

Enlazado vía remota al Palacio Nacional, también confirmó que se encuentra en aislamiento preventivo, pero asintomático, luego de haber estado en contacto con el presidente López Obrador.

“Afortunadamente yo me encuentro asintomático, tranquilo, comiendo bien, oliendo, saboreando los alimentos, no tengo síntoma alguno de COVID, y esperemos que no lo tenga hay que esperar de 4 a 5 días antes de intentar hacerse la prueba diagnóstica del laboratorio no tiene caso anticipar la prueba porque va a salir negativa”, agregó López-Gatell.