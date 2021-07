Estado mexicano no asfixia a la iniciativa privada: AMLO

Desde la frontera con Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el Estado mexicano procura el bienestar de todos los ciudadanos y que no pretende asfixiar a la iniciativa privada.

“Ahora es distinto, primero el pueblo luego el desarrollo, porque se necesita crear riqueza, no se puede distribuir lo que no se tiene, hay que producir riqueza entre todos, pero insisto, lo primero es el bienestar del pueblo, es garantizar la seguridad del pueblo desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba, eso es Estado de Bienestar, luego el desarrollo, que haya empleos, que haya ingresos, y también que se puedan hacer negocios en el país, no queremos un Estado que asfixie la iniciativa de la sociedad civil, pero tampoco queremos un Estado que incumpla con su función social, se tiene que buscar siempre el equilibrio”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.