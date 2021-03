Estas son las estaciones y horarios donde mujeres sufren más acoso en Metro de CDMX

Tocamientos, recargones, palabras obscenas, miradas lascivas, viven las usuarias del transporte público en la Ciudad de México y la zona conurbada. Estas son las estaciones y horarios donde mujeres sufren más acoso en el Metro de CDMX

Al rededor de 8 de cada 10 usuarias han sufrido acoso sexual en el transporte público, reconoce la Secretaría de Movilidad.

“El tipo que venía junto a mí se desabrochó su pantalón, se sacó todo, para mí fue una experiencia muy horrible…yo me salí del Metro y ya no supe más”, relata Yolanda Hernández, usuaria del Metro capitalino.

Yolanda Hernández se transporta todos los días desde Ecatepec, hasta el Pedregal, en el Sur de la Ciudad de México. En horas pico aumentan las agresiones de acosadores que aprovechan el anonimato de la multitud.

El 80% de las usuarias no sabe cómo presentar una denuncia de acoso sexual, de acuerdo con un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Algunas usuarias se acercan a policías para denunciar, pero sin resultados.

“Sí le dije a un policía, pero me dijo no, no puedo hacer nada, porque ya se fue”, explica una usuaria del Mero que prefiere el anonimato.