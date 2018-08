Estabilidad económica ha sido prioridad del gobierno, dice Peña Nieto

Estabilidad económica ha sido prioridad del gobierno federal, señaló Enrique Peña Nieto en Chiapas. El presidente afirmó que no han perdido de vista la tarea de cuidar el bolsillo de las familias mexicanas.

“Y ha sido cuidando las variables macroeconómicas, de mantener una inflación baja, generación de empleo, un nivel de endeudamiento razonable para realmente mantener a México como un país confiable y donde los mercados financieros internacionales claramente reconocen a México como un destino donde se puede invertir con certeza y con confianza”, apuntó el mandatario.

Agregó que México es un país de 125 millones de habitantes que ocupa el lugar número 14 con mayor población en el mundo, “y eso lo hace ser un país diverso, complejo, pero que gracias al apoyo y respaldo de la sociedad mexicana hemos podido asumir las decisiones de gobierno que permiten tener este clima de armonía y de estabilidad […] Estamos en la recta final de esta Administración […] pero será justamente en esta etapa donde podremos entregar más obras”.

A once meses de los sismos que afectaron a diversos municipios chiapanecos, el presidente informó que se han destinado “ya más de 8 mil millones de pesos para la reconstrucción total o parcial de las viviendas afectadas, más de 55 mil chiapanecos recibieron los apoyos económicos para poder reconstruir los hogares que habían perdido con los sismos de septiembre pasado”.

Acompañado por su esposa, Angélica Rivera de Peña, el presidente inauguró el Hospital general de Tapachula, doctor Manuel Velasco Suárez.

Esta obra beneficiará a 500 mil habitantes de la zona costera de Chiapas.

Cuenta con 120 camas y ofrece 34 especialidades médicas.

Sobre esta inauguración, el secretario de Salud, José Narro Robles, bromeó, “un reclamo amable, pero también claro: el aplauso al gobernador lo llena a uno de envidia, de la única qué hay, de la mala no, ya no, ya no, ya no empiecen, no, viene uno de tan lejos, viene uno a hacer una entrega de una obra fundamental y el aplauso que yo me merecí quedó como en el quinto o sexto lugar de seis que presentaron”.

Posteriormente, el presidente agradeció a Narro Robles, “no por los reclamos, Pepe, sí, pero dejaste evidencia de ello, ahí está la constancia, ahí te desquitas cuando vaya El Güero a la Ciudad de México […] Mi querido Pepe, muy reconocido y agradecido por esta gran labor que has realizado al frente de la Secretaría de Salud”.

(Con información de Juan Sebastián Solís)

tfo