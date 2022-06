Esta es la denuncia que Yrma Lydya levantó por violencia de su esposo desde 2021

N+ obtuvo la denuncia que la cantante Yrma Lydia presentó en diciembre de 2021 por violencia familiar en contra de su esposo Jesús ‘N’, detenido, seis meses después, por su asesinato.

Una carpeta de investigación donde no se hizo diligencia alguna.

Una carpeta de investigación que se mandó al archivo.

La noche del 19 de diciembre de 2021, Yrma Lydia y Jesús tuvieron una discusión en un restaurante al sur de Ciudad de México.

Yrma declaró que el abogado la golpeó en el estacionamiento y después en el coche en el trayecto a la residencia donde vivían en Jardines del Pedregal.

Aquí un fragmento de su declaración:

“El día de ayer, 19 de diciembre, aproximadamente a las 22:15 horas, estaba con mi esposo en el restaurante el charco de las ranas, que se ubica en Periférico, colonia Jardines del Pedregal y mi esposo comenzó́ a agredirme de manera física y verbal, ya que me dijo que era una prostituta, una golfa, que yo lo quería matar y me pegó varias patadas cuando estábamos en el estacionamiento, por lo que subimos al coche y ahí́ me empezó́ a jalonear el cabello. Llegamos al domicilio conyugal aproximadamente a las 22:30 horas y subimos a la recámara en donde yo tengo mi ropa, yo pasé al baño y es como él se mete y me empieza a mojar la cara y después me empieza a escupir. Le pedí́ que se calmara, me salí de la recámara y en el pasillo me empujó y yo me caí, me levanté y a empujones me llevó hasta nuestra recámara y es como por atrás me jala del cabello, del jalón que me dio me tira al piso y me lleva jalándome del cabello hasta el baño de nuestra recamara, al estar junto a la taza de baño saca una pistola que siempre trae en su bolsa de mano que el siempre carga, la cual empuña con su mano derecha y me pone el cañón de la pistola en la frente y me dice que me quiere matar”.