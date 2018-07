Esposo de Stormy Daniels solicita divorcio por adulterio

El esposo de la actriz porno Stormy Daniels interpuso una demanda de divorcio en Texas, Estados Unidos.

Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, asegura que tuvo relaciones sexuales con Donald Trump antes de que fuera presidente, lo que el actual mandatario niega.

Glendon Crain interpuso la solicitud de divorcio el 18 de julio ante una corte de distrito del condado de Kaufman, al sureste de Dallas. En la solicitud de 13 páginas, Crain señaló que la causa del divorcio es adulterio y pidió la custodia exclusiva de la hija de 7 años de la pareja, además de una pensión alimenticia por parte de Clifford y una repartición desproporcionada de los bienes en común de la pareja.

My client Stormy Daniels and her husband Glen have decided to end their marriage. A petition for divorce was filed last week, the accuracy of which is vehemently disputed. Stormy’s daughter remains her number one priority. She kindly asks for privacy for the sake of her family.

— Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 23 de julio de 2018