Esposa de Woody Allen lo defiende de supuesto abuso contra Dylan Farrow

La esposa de Woody Allen, Soon-Yi Previn, defendió al cineasta de las acusaciones de abuso de Dylan Farrow, hija adoptiva de Allen y la actriz Mia Farrow, en una entrevista para New York Magazine que ha sido criticada por algunos de los hijos de la actriz.

Lo que le ha pasado a Woody es tan preocupante, tan injusto. (Mia) se ha aprovechado del movimiento Me Too y ha esgrimido a Dylan como una víctima. Y toda una nueva generación está escuchándolo cuando no deberían”, dice la mujer en la pieza.