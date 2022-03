Esposa de ‘El Bronco’ lo visita en penal de Apodaca

La tarde de este martes, la señora Adalina Dávalos visitó a su esposo, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro “N”, “El Bronco”, en el penal de Apodaca. Al salir de la visita dijo que le llevó unas cartas de sus hijos y rechazó hablar de política y de las autoridades.

“Yo no voy a opinar ni de política, ni de las autoridades, ni de nadie, yo solamente hoy vine a apoyarlo, por la preocupación que tienen mis hijos, sus hijos, nuestros hijos, que estuviera bien, a leerle cartitas de todo lo que sus hijos le escriben todos los días, no me voy a meter ni a opinar en la cuestión de nadie, lo que han dicho todas estas semanas, en estos casi 15 días, ni sobre si es cierto de que si se va, que si vine, nada”, indicó Adalina Dávalos, esposa de Jaime Heliodoro “N”, “El Bronco”.

Reportero: ¿Cómo se encuentra él de salud, señora?

“Bien, Jaime ya tiene una situación de salud que venía arrastrando de tiempo, presión, la cuestión de los divertículos, entonces hoy está bien, está cuidado, como todos los que están hoy adentro supervisados, y medicado que es lo importante, y que nos ayuda a que el este bien de salud y que podamos evitar un traslado. De lo demás no voy a opinar y aquí está el abogado”, señaló

“Pues yo creo que no somos los únicos que vivimos está situación, ahora entiendo a las mamás de lo que viven, de lo que se preocupan, hoy puedo decir que voy a ser instrumento de Dios, como lo he hecho siempre, yo voy apoyar a muchas de las familias a muchos de los niños, que hoy como mis hijos están viviendo esta situación, de injustica o no injusticia, no lo sé”, puntualizó Adalina Dávalos, esposa de Jaime Heliodoro “N”, “El Bronco”.