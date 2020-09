Espiral de violencia, preámbulo de muerte de mujeres: Sánchez Cordero

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, dijo que la política nacional de erradicación de violencia contra las mujeres y las niñas requiere prevención, atención y sanción.

“Recordemos, las espirales de violencia sabemos que muchas veces son el preámbulo de una muerte de una mujer, es inadmisible constatar que tantas víctimas de feminicidios habían acudido a múltiples instancias a pedir ayuda y no obtuvieron la respuesta adecuada. El reto de la sanción y el acceso a la justicia constituyen una deuda histórica con las mujeres de México”, indicó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

Hizo un llamado a las legisladoras que analizan el proyecto de presupuesto federal en la materia.

“Que aporten sus experiencias, que aporten sus conocimientos, para lograr de verdad este fenómeno que enfrentamos de la violencia en contra de las mujeres, cuando yo muchas veces las he escuchado y también he vivido en mi persona estás violencias y las he escuchado, de verdad la empatía es la que debe prevalecer para entenderlas”, destacó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.