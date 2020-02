Esperma ‘fuerte’ podría embarazar a mujeres en alberca, dice funcionaria en Indonesia

Una alta comisionada de protección infantil en Indonesia se enfrenta a duras críticas luego de afirmar que las mujeres podrían quedar embarazadas por nadar en la misma alberca que hombres con un tipo de esperma “especialmente fuerte”.

Sitti Hikmawatty, comisionada de la Comisión de Protección Infantil de Indonesia (KPAI) para salud, narcóticos y sustancias adictivas, hizo la afirmación durante una entrevista con el sitio local de noticias Tribun Jakarta la semana pasada.

Según información de “The Independent”, Hikmawatty añadió que si las mujeres están en una fase en las que son sexualmente activas, el embarazo puede ocurrir y no se sabe con certeza cómo reaccionan los hombres ante la presencia de mujeres en una piscina.

Según el Jakarta Post, el ejecutivo de la Asociación de Médicos de Indonesia (IDI), Nazar, dijo que sería “imposible” para las mujeres quedar embarazadas en una piscina.

Por su parte, un médico popular e influyente de la salud en Indonesia, conocido como Blog Dokter, dijo en respuesta a las afirmaciones de Sitti Hikmawatty:

Una vez más, le recuerdo que si no comprende los problemas de salud, es mejor que se calle. En lugar de que sus comentarios causen ansiedad y pánico. Enfatizaré aquí, nadar con el sexo opuesto no causará un embarazo. No todos los hombres que nadan eyaculan y los espermatozoides no pueden vivir en el agua clorada de la piscina y mucho menos nadar en la vagina “.