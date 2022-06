“Esperábamos 10 cadenas perpetuas”: Víctima de Naasón García critica sentencia

Tras darse a conocer la sentencia del líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, las víctimas criticaron el sistema de California y dijeron que continuarán llevando el caso a nivel federal.

“No puedo creer que hayan escuchado las voces de estas niñas, estas muchachas y no hayan conmovido para nada al juez, no es que no solo hayan conmovido… estas muchachas fueron violadas, revictimizadas otra vez por el sistema, es injusto, como a mí, y yo no entiendo qué le pasa a este sistema de California, y ahora, este hombre en 10 años, pero, esto no acaba aquí, esto lo vamos a seguir llevando a lo federal”, declaró Sochil Martin, denunciante de Naasón Joaquín García.