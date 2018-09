Especialistas analizan las opciones para el nuevo aeropuerto, en Si Me Dicen No Vengo

Especialistas y analistas revisan las opciones para el nuevo aeropuerto que se pondrán a consulta en Si Me Dicen No Vengo, con Joaquín López-Dóriga.

Edna Jaime, directora de México Evalúa, la necesidad de “considerar que la obra pública en México siempre tiene problemas; este proyecto lleva ya retrasos e inconsistencias y eso nos hace reflexionar sobre los procesos para construir”.

Juan Pardinas, director del IMCO, apunto que “el aeropuerto es una infraestructura imprescindible”, aunque admitió la necesidad de “revisar algunas cosas”.

El investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM Manuel Jesús Mendoza reconoció que los procesos de obra pública tienen problemas, pero “no siempre es el caso; el ex lago de Texcoco nos ofrece una solución viable, robusta, soportada y suficiente para el aeropuerto”.

El ingeniero José María Riobóo señaló que desaparecer el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el de Santa Lucía es un dispendio. “La idea de habilitar Santa Lucía es desahogar un poco el aeropuerto de la Ciudad de México para que siga funcionando”.

Para Federico Patiño, presidente del Grupo Aeroportuario, “desde hace 30 años se analiza la construcción de un nuevo aeropuerto con base en la visibilidad y el tráfico aéreo y la mejor opción siempre fue Texcoco, porque aeropuertos se diseñan a largo plazo, como este, que puede satisfacer la demanda por los próximos 100 años”

Carlos Morán Moguel, quien será subsecretario de Comunicaciones en el próximo gobierno, señaló que la decisión se tomará con base en una consulta o una encuesta, para respetar la voluntad popular, por lo que Edna Jaime apunto que le cuesta trabajo tener una postura, pues los ciudadanos necesitan tener toda la información disponible; no obstante, reconoció que “el próximo gobierno tiene razón en hacerse preguntas al heredar un proyecto que ya presenta problemas”

José María Riobóo confirmó que “han salido muchos problemas” y que otros investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM “están en contra de lo que se diseña en Texcoco, porque no se ha dado toda la información que se necesita”.

Jesús Mendoza admitió que no existe consenso, pero “hay señales claras de que es la mejor opción”, admitió que “hay condiciones cambiantes en el terreno, pero lo observamos, lo medimos, es motivo de observación acuciosa y nos permite hacer correcciones al procedimiento para alcanzar los objetivos”

Riobóo apuntó que “el hundimiento general del Valle de México en toda el área metropolitana es obvio, pero la zona que más se hunde es cercana a Texcoco y los hundimientos son más grandes, una pista de 5 km tendrá ondulaciones y el gasto de mantenimiento será muy grande”.

Para Patiño, todos “los aeropuertos tienen problemas, pero este tiene mucha gente que ha hecho estudios; marchamos conforme al programa; ahora comparamos un proyecto con una idea y Mitre, la agencia de excelencia aeroportuaria, se ha pronunciado porque Santa Lucía no es seguro”.

Juan Pardinas defendió que la opción de Santa Lucía “es una utopía contra un proyecto que puede tener problemas que se resuelven, pero es surrealista resolverlo con una consulta”. Morán Moguel reviró que no piensa “que sea una utopía; es una alternativa válida, el actual proyecto tiene inconvenientes importantes”

Edna Jaime señaló que el gobierno puede buscar resolver dudas y, si se despejan, seguir con el actual proyecto con algunas modificaciones

Morán Moguel insistió en las bondades de someter a consulta el proyecto y Juan Pardinas cuestionó qué pasaría si las empresas que han invertido en la construcción de Texcoco deciden demandar. Patiño coincidió y abundó que “la parte de la seguridad de los pasajeros es fundamental y Santa Lucía tiene un problema de riesgo”.

Manuel Jesús Mendoza apeló a un estudio de Mitre y Riobóo señaló que no le produce “credibilidad Mitre en su estudio, porque cobra cosas en el gobierno actual”.

Patiño reviró que Mitre “dice que en San Mateo se cruzan los aviones y hay interferencia, que quiere decir que se pueden estrellar los aviones”, pero Morán Moguel acotó que “eso nunca lo han dicho, dijeron que no se había hecho un estudio, que tienen un análisis, que no es un estudio formal, con la experiencia de su gente y llegó a esas conclusiones de que hay interferencia, no de que vayan a chocar los aviones”.

Propusieron abundar sobre lo que es Mitre y Edna Jaime reflexionó sobre la necesidad de contar con un cuerpo técnico que vea “las necesidades de infraestructura del país, que sea incontestable” y que despeje todas las dudas en casos de proyectos como éste.

