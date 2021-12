Especial 2021: La crisis migrante y su dura travesía por llegar a EEUU

Como cada año, el equipo de En Punto selecciona los momentos más relevantes de los temas más importantes de méxico y el mundo, y la crisis migrante, sin duda, es uno de ellos.

Para dimensionar el tránsito de personas que pasan por México intentando llegar a Estados Unidos, entre enero y noviembre de este año se ha detenido en méxico a 252 mil 526 migrantes, 206% más que lo registrado en todo el 2020.

En Chiapas se registra la mayor cantidad de migrantes detenidos, uno de cada cuatro en el país.

Al inicio del año, el 22 de enero, en el municipio de Camargo, Tamaulipas, fueron hallados 19 cuerpos calcinados en una camioneta, 16 de ellos migrantes guatemaltecos. Inicialmente, las autoridades estatales dijeron que se trataba de un ajuste entre criminales, lo que fue desmentido desde el principio por los familiares.

“Mis familiares no se dedicaban a nada, ellos son pobres, no tienen dinero, no tienen comida no tienen cómo sobrevivir por eso se fueron buscando el sueño americano pero lamentablemente les quitaron el sueño”, dijo José Aguilón, familiar de migrantes guatemaltecos.