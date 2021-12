Especial 2021: COVID, la pandemia que pegó a México sin piedad

La situación de las embarazadas, cuyo riesgo de morir por COVID empeoró con relación al 2020. Pese a estos panoramas, México llega a 2022 con una realidad muy diferente a la que enfrentó al inicio de este año.

Te recomendamos Especial 2021: Los personajes que mostraron dotes artísticos y científicos durante la pandemia

“Lo mejor que le podría haber pasado a mi papá es que lo intubaran, pero ellos no tenían ya terapia intensiva, lo único que pedía es que él ya no sufriera”, destacó Adriana Lazard, familiar fallecido COVID.

La segunda ola de la pandemia pegó en México sin piedad. En pleno inicio de año la crisis sanitaria nos encontró con hospitales sin cupo, familias sin opciones para atender a sus enfermos y profesionales de la salud frente a situaciones insólitas.

Se vivió un desabasto de oxígeno medicinal nunca visto. La gente hizo filas para obtener el suministro que a veces era para familias enteras que se habían contagiado o en las fiestas de diciembre o, simplemente, por vivir en la misma casa.

En medio de la crisis, historias de no creerse, como la de este hijo que sacó adelante el COVID de su propia madre, en el Centro Médico La Raza.

Para esos pequeños círculos de contagio que fueron cientos de familias, no faltó la solidaridad.

El 24 de enero, el presidente López Obrador se contagió. Doce días más tarde reapareció en Palacio Nacional. Durante su convalecencia hizo llamados a confiar en la vacuna, de las que apenas comenzaban a llegar las primeras dotaciones.

Tras la vacunación al personal de salud, vino el primer gran desafío logístico: registrar a cientos de miles de adultos mayores.

Después, trasladarlos a los centros de vacunación y ahí, procurarlos durante todo el proceso.

Se aprendió pronto y bien. Las vacunas no dejaron de llegar, y los distintos grupos de edad comenzaron a recibir sus dosis. No faltó quién buscó vacunarse antes de tiempo, como dos jóvenes que se hicieron pasar por ancianos.

Aún cuando la evidencia de los beneficios de la vacuna comenzó a notarse en el descenso de contagios y muertes, hubo muchas zonas del país donde la gente simplemente no quiso vacunarse. por miedo, creencias o ignorancia.

En el año dos de la pandemia, lo que no desapareció del todo fue la necedad y el egoísmo. Tampoco dejaron de notarse quienes antepusieron su diversión.

O quienes de plano prefirieron cometer delitos antes que vacunarse.

“El lote yo te lo pongo y todo eso, el nombre de la persona. Me das el nombre, el CURP. ¿Cuál quieren que le ponga la Pfizer o la Astra, no sé? “, agregó Cristian, impresor de Santo Domingo.

El primer gran encontronazo con la nueva realidad se dio al empezar a volver a la escuela, primero en modelos híbridos.

“A muchos compañeros les he dicho: no son vacaciones. Tenemos que buscar las formas de llegar a los niños”, agregóSalvador Olvera, profesor en la sierra de Querétaro.

Y poco a poco, en sesiones presenciales. Aunque se temía que los contagios se potenciaran, esto no ocurrió así y los más entusiastas en volver a los planteles fueron los propios alumnos.

Distintos sectores económicos reclamaron reanudar actividades. Lo mismo restaurantes, que centros comerciales, salones de fiestas, sonideros, bares.

Poco a poco, volvimos a las calles, vinieron las elecciones, vinieron las vacaciones. La gente tomó como regulares medidas que hace un año parecían sacadas de la ciencia ficción. Tímidamente, el semáforo epidemiológico comenzó a poner a todo el país en verde, aunque las realidades locales pesaban, una de las más simbólicas se dio en chiapas: cuando estaban en verde, médicos locales les llamaron semáforo sandía, porque por dentro, decían, estaban en rojo.

La pandemia y el indicador sobre el exceso de mortalidad dejaron al descubierto nuestras carencias. Un sistema de salud endeble desde hace décadas. La falta de pruebas masivas, y nuestra condición de salud colectiva, donde abundan agravantes como hipertensión, sobrepeso y diabetes. Eso sí, se normalizó el uso de cubrebocas, pues quedó probada su eficacia, en contraste, quedaron ocultas realidades como el sacrificio del personal de salud, documentado en proyectos periodísticos y artísticos.

Los cientos de miles de estudiantes y trabajadores que, simplemente, no pudieron más con la vida en línea.

“Ya no se pudo, ya no quise conectarme, antes si me conectaba y le echaba ganas, pero la dejé porque no le entendía”, agregó Jantué, estudiante.