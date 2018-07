España tendrá que indemnizar a madre de niña asesinada por su propio padre

España tendrá que indemnizar a una madre por no haber protegido a su hija, quien fue asesinada a los 7 años por su propio padre. Ángela González había abandonado a su marido años antes y presentó varias denuncias por violencia, pero la justicia no retiró el derecho del hombre para ver a la niña sin supervisión.

En 1999, Ángela abandonaba junto a su hija Andrea, de 3 años, la casa familiar donde vivía junto a su marido y padre de la pequeña. Con su divorcio quiso poner fin a la violencia que sufrían a diario. Presentó múltiples denuncias por malos tratos. A pesar de ello, la justicia dictaminó que la pequeña Andrea debía seguir viendo a su padre en un régimen de visitas sin vigilancia.

La mató cuando Andrea tenía 7 años. Después él se suicidó. Quince años han pasado desde entonces, los mismos que lleva Ángela litigando en diferentes tribunales en busca de justicia.

A mi hija la asesinaron porque no se la protegió. Fue algo que no me cansé de pedir, protección y vigilancia para ella. Para la justicia prevaleció más el interés de un padre maltratador”, denuncia Ángela González.