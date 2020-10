Esmeralda Pimentel cuestiona creencias en obra de teatro

Desde que la actriz mexicana Esmeralda Pimentel fue invitada a ser parte de la obra de teatro “Los vuelos solitarios” se vio seducida por su personaje, Silvestre, una joven irreverente y honesta por la que la actriz estaría dispuesta a perder hasta el cabello.

Te recomendamos: Paty Navidad asegura que viene un “salto cuántico planetario”, se vuelve tendencia en redes sociales

“(Silvestre) me parece un personaje muy entrañable, no sabe mentir, es una chava muy valiente porque se atreve a cuestionar sus propias creencias y a indagar en su pasado. Es una mujer que en estos momentos de desesperanza decide creer en ella misma y en la sociedad”, dice Pimentel en entrevista con Efe.

Para este trabajo en “Los vuelos solitarios”, Pimentel tuvo que cortar su cabello a un largo que nunca había experimentado y, aunque eso le trajo grandes satisfacciones y se trató de una decisión propia, relata que fue difícil y que por momentos se sintió muy vulnerable.

Dirigida por Adrián Vázquez, “Los vuelos solitarios” tendrá una única función física el 14 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en Ciudad de México, y una función en línea el 17 de octubre.

La obra habla del amor, el fracaso, el duelo y las convenciones sociales, entre otros temas, y será Silvestre quien encarne cada una de ellas en una obra tan triste como divertida con momentos de comedia y espacio para la reflexión.

Pimentel se caracterizó por su labor filantrópica y su especial interés en causas sociales que van desde la pobreza, el medioambiente y la diversidad sexual, así como sus duras críticas al machismo.

Esta necesidad de ayudar a los demás es algo con lo que ella creció, según cuenta. Desde muy pequeña, su madre la enseñó a estar siempre pendiente de los demás y acercarse a ciertos organismos donde pudiera sumar apoyos para ayudar a quien lo necesitara.

Pero esto no se quedó únicamente en el ámbito personal. La actriz de “Enamorándome de Ramón” (2017) llevó todos estos pensamientos al plano profesional y ahora confiesa que, además de ser más crítica con los personajes que acepta, pudo resaltar por qué no le gustaría trabajar en ciertos proyectos.

“Como actriz he aprendido a cuestionarme qué tipo de papeles estoy interpretando y qué mensajes estoy dando, a tener congruencia en lo que quiero y lo que acciono y cada vez he ido aprendiendo a rechazar proyectos y decir ‘tu guion me parece machista o misógino’. Me parece que es una confianza que he ido adquiriendo”, apunta.