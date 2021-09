Escuelas de Tabasco aplican pruebas PCR a niños, detectan 58 casos positivos por COVID

Autoridades de Educación de Tabasco implementaron un sistema de pruebas PCR en las escuelas de varios municipios de la entidad para evitar brotes en este regreso a clases y esta semana, al dar a conocer los resultados informaron que se detectaron a 58 niños contagiados por COVID en al menos 3 municipios.

Esta semana, autoridades de educación de Tabasco dieron a conocer los resultados de la estrategia Dolly implementada en escuelas de varios municipios de la entidad para evitar brotes de COVID en este regreso a clases.

“Salieron 58 niños, el lunes cuando llegaron. ¿De una misma escuela? No, no, no. En los tres municipios: Teapa, Tacotalpa y Jalapa”, comentó Eglé Cornelio Landero, secretaria de Educación en Tabasco.