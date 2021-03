Escuelas indígenas de Puebla carecen de internet pero maestros evitan deserción escolar

En Puebla, los maestros de la sierra no tienen una sola deserción escolar y es que, caminando, van a visitarlos a todos para llevar educación a los alumnos, tras la pandemia por COVID-19

Es Cuautapanaloyan, Puebla, aquí no existe señal de internet, tampoco hay señal de teléfono ni condiciones económicas para tenerlos, la educación en esta pequeña comunidad, no puede ser a distancia aun en medio de la pandemia por COVID-19.

“De mi casa para llegar a la comunidad, yo recorro hora y media de ida y hora y media de venida, sí nos preocupa que aprenda a leer y a escribir y a hacer las operaciones básicas, sumar, restar, multiplicar y dividir para que así el niño se desempeñe en cualquier trabajo y no los engañen cuando vayan a cobrar, si quiera eso. Yo tengo el 100 % de hablantes en lengua indígena”, agregó el maestro Guillermo Esteban López.

Los maestros indígenas, elaboran su propio material y lo distribuyen de casa en casa una vez por semana, en 8 días, regresan para recoger tareas y aclarar dudas, por horas caminan entre terracería, sembradíos y ríos.

“Para nosotros ha sido un año muy difícil, sobre todo para las comunidades que no contamos con la tecnología, aquí no podemos hablar de que vamos a dar una clase virtual, estamos trabajando por medio de cuadernillos. Nos vamos a la comunidad y entregamos los cuadernillos a los niños y ahorita no tenemos ningún niño que ya desertó”, refirió Guillermo Esteban López, maestro de educación indígena.

“Estamos caminando de 5 a 8 horas, todos tenemos que recorrer, visitar a todas las familias y hay unas casas que están retiradísimas, pero ni modo tenemos que llegar ver la manera de que los alumnos no se queden sin estudios”, insistió Jaime Zapotl, maestro escuela bilingüe

“En este ambiente han utilizado también el perifoneo, la radio y el transporte público, hemos creado una campaña, nadie adentro, nadie atrás. Nos permite no tanto querer cubrir el programa escolar, sino más bien lo hemos centrado en los aprendizajes esenciales, lo hemos llamado aprendizajes de sobrevivencia”, refirió Melitón Lozano, secretario de Educación Pública Puebla.