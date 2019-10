Firman convenio para manejo de residuos sólidos en escuelas de Guerrero

La Secretaría de Educación de Guerrero y el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación del Ayuntamiento de Chilpancingo firmaron un convenio de colaboración para el manejo responsable de residuos sólidos en escuelas y recolección de desechos electrónicos y medicamentos caducados.

Se trata de un acuerdo mediante el cual se da un destino más adecuado a los desechos que generan diariamente las escuelas en la capital, sin afectar al medio ambiente.

Martha Bahena Betancourt, coordinadora estatal de Ecología de la Secretaría de Educación de Guerrero, informó: “Estamos trabajando en la región Centro con 25 escuelas en las cuales tenemos ya un proyecto de generar escuelas ecológicas sustentables. Este proyecto tiene que ver con una escuela que cuide el ambiente, que no use unicel, que no use plásticos de un solo uso, que tenga áreas reforestadas”.

En cada escuela se conformó una brigada ambiental escolar, integrada por un grupo de 6 a 12 menores, quienes son capacitados en distintos temas ambientales.

Andrés Adame Muñoz, asesor ambiental de escuelas en Chilpancingo, señaló: “Actualmente estamos trabajando en el jardín de niños ‘Independencia’, en el cual ya se está llevando la separación de residuos. Estamos realizando composta, sacamos un abono orgánico de 100 kilos que se aprovechó, pero también tenemos unos 50 kilos de manera natural, es decir, las hojas de los árboles se aprovecharon”.

Pero la educación ambiental no se queda solo en el aula.

También es llevada hasta los hogares de los estudiantes donde contribuyen junto a sus familias a tener un medio ambiente más limpio.

Álvaro Palma García, asesor ambiental, comentó: “Nos ha permitido involucrar ahora sí a los padres de familia, esto ha ayudado a que también ellos generen menos basura. También están reciclando los materiales de reúso, abatiendo ahora sí en no generar basura en exceso en casa”.

Se espera que este convenio sea replicado en otras regiones del estado de Guerrero en los próximos meses.

Con información de Isaac Flores Pineda.

RAMG