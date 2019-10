Escocia prohíbe todo castigo físico a los hijos

El Parlamento Escocés respaldó hoy por 84 votos a favor y 29 en contra, prohibir todo castigo físico de los padres hacia los hijos, con lo que se convertirá en el primer país del Reino Unido en acatar esa decisión una vez que entre en vigencia.

La medida brindará a los niños en Escocia la misma protección que a los adultos una vez que entre en vigor. Actualmente los padres y cuidadores pueden usar la fuerza física “razonable” para disciplinar a sus hijos.

El proyecto de ley de prohibición de golpes fue presentado por Miembros del Parlamento Escocés (MSP), el exoficial de policía, Jhon Finnie, que ganó el apoyo del Partido Nacional Escocés (SNP), los laboristas y los demócratas liberales, así como organizaciones benéficas para niños.

