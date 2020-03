Escasez de medicamentos es de carácter mundial: SSA

La escasez de medicamentos en hospitales de tercer nivel para quimioterapias continúa, la semana pasada, se reportó la falta de al menos ocho medicamentos en el Instituto Nacional de Cancerología, respecto a este tema, la Secretaría de Salud aseguró que desabasto de medicamentos es de carácter mundial.

– De esta daunorubicina no hay, entonces a mí, mi doctor me la cambió y me puso esta doxorubicina – ¿Cuánto le costó? – Mil 577 pesos, no la tienen, ya pregunté en farmacias de otros hospitales y no, no la tienen”, afirmó un paciente.

Esta lista, con corte al 24 de febrero, da cuenta de los fármacos oncológicos en el Instituto Nacional de Cancerología con posible desabasto.

De esta lista destacan ocho medicamentos, cuya existencia en farmacia marca como nula, se trata de doxorubicina, mitomicina, mitoxantrona, idarubicina, bleomicina, epirubicina, daunorubicina y vinblastina.

Autoridades de la Secretaría de Salud no han accedido comentar nada sobre el tema, pero pacientes y sus familiares confirman la escasez de medicamentos.

No hay, nosotros la tuvimos que buscar en Tlaxcala, pero pedían un anticipo para que nos lo hicieran por pedido, pero ya no buscamos porque no tenía yo el dinero y entonces mi hija habla con la doctora y le dice no, aquí en el hospital hay por eso me vine pensando que sí hay ese medicamento y no, no lo hay, ya nos cambió la receta”, dijo un paciente.