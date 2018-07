Escándalo de corrupción alcanza al nuevo fiscal general de Perú

En Perú, contra viento y marea, el nuevo fiscal de la Nación juramentó su cargo. En la víspera, un nuevo audio difundido por la prensa lo involucró también en la bochornosa saga de denuncias y acusaciones que mantienen en vilo al país.

“Tú sabes, tú vas a tomar la posta y no quiero que tengas contratiempos porque Salas está que tú sabes, como es él. Si ya no se puede trabajar con ese pata, va seguir fastidiando. No se puede, entonces yo quiero conversar contigo, a ver qué acciones tomar, yo estoy dispuesto a cambiarlo, pero…”, es un fragmento del audio difundido en la prensa.

El flamante fiscal de la Nación, golpeado políticamente por la onda expansiva del escándalo, dijo, sin embargo, que su conversación no tiene contenido ilícito.

Todos los operadores de la justicia nos hemos sentido afectados, inclusive el suscrito un día antes de la asunción al cargo, se ha visto envuelto en unos comentarios, por supuesto carentes de fundamentos”, dijo Gonzálo Chávarry, fiscal de la Nación.

Pero la mayoría de peruanos ha expresado su malestar por este nombramiento.

El propio presidente Martín Vizcarra no ocultó su inconformidad y decidió no acudir a la toma de protesta del fiscal. En el Congreso, convocado este viernes para remover a los operadores de justicia, tampoco faltaron las críticas.

“Hemos visto como el día de hoy un fiscal vota por sí mismo para ser fiscal de la nación y como se disputan en las cortes superiores, las cortes supremas elecciones internas casi casi como si fueran elecciones de alcalde o para ser presidente”, destacó Víctor García Belaúnde, congresista.

Sin embargo, el fujimorismo, cuya lideresa Keiko Fujimori, enfrenta graves acusaciones fiscales, tiene otra visión de los hechos.

“El hecho que una persona pueda ser mencionada o pueda hablar con una persona vinculada a temas de corrupción, la corrupción no se contagia, menos por el hilo telefónico”, precisó el congresista Ursula Letona.

El momento actual que Perú vive en la actualidad es complejo y preocupante. El Congreso, en sesión extraordinaria, aprobó por 118 votos a favor y ninguno en contra la destitución de los magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura, una de las piezas claves de la crisis.

Resta saber cuál será ahora la reacción de la población.

Con información de Ricardo Burgos

