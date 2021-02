Escalera de la esperanza, la costosa e inconclusa obra en la alcaldía Álvaro Obregón

En julio pasado la alcaldía Álvaro Obregón anunció la construcción de la llamada “Escalera de la esperanza”, para facilitar la movilidad a más 30 mil personas de 18 colonias que viven en la zona alta de las barrancas, sin embargo, nadie la usa, pues aseguran están inconclusas.

Mónica se lastimó el tobillo, iba a consulta médica y no pudo utilizar la llamada escalera de la esperanza, que funciona en tres tramos de la zona de barrancas en Álvaro Obregón.

“Ahorita no son de utilidad, porque supongo que están en el horario donde suben las escaleras y ahorita no las podemos ocupar, tengo mi cita a la una y no puedo bajar por allá porque es otro horario”, comentó Mónica, vecina alcaldía Álvaro Obregón.