‘Es la peor propuesta que he escuchado en 40 años’: José Woldenberg sobre reforma electoral de AMLO

Este lunes, 8 de agosto de 2022, se llevó a cabo el octavo foro para la reforma electoral, en un debate transmitido por el Canal del Congreso, para analizar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el proceso para la designación de consejeros y magistrados electorales.

Proceso en el que el Ejecutivo federal propone que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sean electos mediante el voto popular.

“Y su propuesta es, perdón que lo diga así, pero estoy convencido, la peor que he escuchado en todo estos 30 o 40 años, supongamos que los que ganan son los 7 planteados por el presidente de la República, qué autonomía, cómo lo van a ver el resto de los partidos, qué van a decir los ciudadanos, la prensa, los académicos, vamos a volver a un órgano electoral totalmente partidizado”, indicó José Woldenberg, expresidente del IFE.

El politólogo y asesor del Consejo General del INE, José Antonio Carrera, refutó esta declaración.

“Yo no diría que es el peor como el doctor Woldenberg, yo lo respeto mucho doctor, pero no es la peor, creo que hay una preocupación legítima”, externó José Antonio Carrera Barroso, Politólogo y Asesor del Consejo General INE.

“Yo le preguntaría a José Antonio, solo por curiosidad intelectual, si conoce una propuesta de designación de los consejeros peor que la que hace el presidente”, cuestionó José Woldenberg, expresidente del IFE.

“No, no, no, más bien no hay otras propuestas ahorita para hablar de designaciones, la única iniciativa que habla de cambiar la forma de asignaciones es esta, en eso aspecto puede ser la peor o la mejor, porque es solo una”, respondió José Antonio Carrera Barroso, politólogo y asesor del Consejo General INE.