¿Es el estómago el segundo cerebro?

El aparato digestivo alberga alrededor de 100 millones de neuronas; probablemente más que la médula espinal.

Además, el aparato digestivo genera múltiples reacciones de diferente índole por lo que se ha ganado el apodo de ‘segundo cerebro’ y es que el aparato digestivo se relaciona incluso con el comportamiento.

Marcia Brambila, testigo, dijo: “Realmente cuando tengo hambre me pongo de muy mal humor y pobre del que está cerca de mí porque me vuelvo muy poco tolerante”.

Y es que los alimentos contienen un aminoácido llamado triptófano que contribuye a la producción de neurotransmisores relacionados con las emociones, como es el caso de la serotonina.

Pero la relación es en ambos sentidos porque las emociones, también repercuten en el funcionamiento del aparato digestivo.

Marcia Brambila, testimonio, señaló: “Las preocupaciones me descomponen de la panza. Cuando estoy estresada luego, luego, me siento hinchada y me empieza a doler el estómago o la parte baja del abdomen”.

Además el aparato digestivo, secreta diversas hormonas relacionadas con el apetito y la saciedad y cuenta con una vasta red de bacterias que contribuyen a regular la figura de una persona, determinando si es esbelta o tiene sobrepeso.

