Es buen momento para revisar la reforma educativa, dice presidente del INEE

El presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Eduardo Backhoff, consideró que es un buen momento para revisar la reforma educativa, a pesar de la época electoral.

Cuando alguien dice que va a echar para atrás la reforma, no me dice gran cosa si no me dice específicamente qué programa es el que hay que echar atrás, ahora, todas las reformas son perfectibles y en este momento seguramente va a ser un momento oportuno para hacer un alto, para hacer una revisión, para hacer un balance, para saber qué es lo que ha funcionado mejor, qué es lo que hay que cambiar y qué es lo que hay mejorar”, dijo Eduardo Backhoff, Presidente del INEE.