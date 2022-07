¿Es buen momento para invertir en Bitcoin?

La criptomoneda más valiosa del mundo, el bitcoin, se desplomó el sábado 11 de junio de 2022, tocando fondo y alcanzando un valor de 17 mil 580 dólares, más del 70% por debajo de su máximo histórico registrado en noviembre.

Esta caída provocó que al menos 80 mil inversionistas de la criptomoneda vieran eliminado su estatus de millonarios.

“Lo viví con un poco de angustia porque no es agradable ver cómo desaparecen decenas de miles de pesos de tu cuenta de un segundo para otro o de la noche a la mañana, pero también después de dos años de estar invirtiendo de repente y viviendo este ciclo los últimos meses, pues es algo a lo que si estás dispuesto a invertir en cripto te acostumbras un poco, a esta volatilidad del mercado”, dijo Carlos Fernández de Lara, inversionista en criptomonedas.

Las criptomonedas se administran a través de carteras electrónicas, denominadas wallets, las cuales permiten el envío y recepción a través de la red blockchain, un sistema que almacena transacciones que no pueden ser alteradas

Fue precisamente en las carteras donde se ha reflejado la caída del Bitcoin, provocada por factores como la inflación en cifras récord y el aumento de las tasas de interés en todo el mundo.

“La gente se asustó y dijo: ya no vamos a comprar, vamos a vender porque me conviene más poner mi dinero en dólares por toda esta situación que está sucediendo, tengo más seguridad en este tipo de monedas que en una criptomoneda”, dijo Rocío Aldeco Pérez, profesora de carrera asociada en la Facultad de Ingeniería del Departamento de Computación de la UNAM.

A pesar de la alta volatilidad de las criptomonedas, las cuales no son controladas por ningún banco, entidad regulatoria o asociación, países como El Salvador aceptan el bitcoin como moneda de curso legal, sin importar el riesgo que presenta.

“Tienes sus riesgos porque ellos no solo la adoptaron como de curso legal, sino, además, han invertido parte de sus reservas legales. A largo plazo es una buena idea, pero depende de qué tanta liquidez tenga el país, si está arriesgando demasiado de sus reservas puede ser un riesgo”, agregó Ricardo Cacho, experto en criptomonedas y ex director general de Control Procedimental de la SHCP.

“Hay países, obviamente muchos han oído que han movido su economía totalmente hacia las criptomonedas, si tú te sales de esta regulación te arriesgas a estos picos de subidas y bajadas y sales de la economía mundial, no tiene esa representación legal, económica como tiene el peso, el dólar, la libra”, explicó el experto de la UNAM

La caída de Bitcoin ha motivado a algunos inversionistas a comprar la criptomoneda completa y no solo “pedacitos”.

Según medios especializados la cantidad de wallets o carteras electrónicas que contenían un Bitcoin sumó 13 mil 91, alcanzando a 865 mil 254 personas con al menos una criptomoneda completa durante los primeros 7 días después de la caída.

En México las criptomonedas no son de curso legal por su volatilidad y al ser considerados especulativos, según la Secretaría de Hacienda.

“Hay países donde existen reglas expresas como en Estados Unidos, donde hay una regla expresa de declarar tu inversión, en México no existe esa regla expresa. Mientras no existan reglas específicas en México para regular la materia fiscal en sus pormenores nos tenemos que ir a las reglas generales”, concluyó Ricardo Cacho.

En caso de que te interese invertir en criptomonedas analiza los pros y contras que esto representa.

“No inviertan dinero que no están dispuestos a perder; no inviertan sus ahorros, no inviertan su salario en criptomonedas, es decir, inviertan una cantidad que los mantiene seguros”, dijo Carlos Fernández de Lara, inversionista en criptomonedas.