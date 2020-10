Eruviel Ávila pide se respete presunción de inocencia del general Salvador Cienfuegos

El senador del PRI y ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, Presidente de la Comisión de Marina, defendió la probidad del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional.

Pidió que las autoridades mexicanas respeten los principio del debido proceso y la presunción de inocencia.

Externó su opinión en un foro a distancia realizado por la Cámara de Senadores para analizar la minuta que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos.

Por separado, el senador panista, Damian Zepeda, se pronunció porque haya una profunda investigación al interior de la Secretaría de la Defensa, luego de la detención de su ex titular.

“Seguramente actuaba solo, verdad?, ¿seguramente solito, le daba todo a la delincuencia organizada?, claro que no, ¡hombre!, es completamente predecible que tenía toda una estructura, toda una red al interior, en dado caso de ser considerado culpable. Entonces se tiene que investigar, a México no le pasaba por las narices, no tenía ni idea (…) por supuesto la Fiscalía. Pero, creo que este caso amerita para un acompañamiento externo, incluso internacional. Me parece gravísimo, de escándalo, de terror incluso, ¿no?, para nuestro país”, dijo Damián Zepeda, senador del PAN