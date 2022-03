Erradicar las barras en estadios de futbol no termina con la violencia, asegura académico

Erradicar las barras de las gradas de los estadios no terminará con la violencia que se genera entre los hinchas del futbol mexicano, aseguró este domingo Roger Magazine, un académico que estudia a los aficionados al balompié.

Te recomendamos: ¿Qué medidas se deben tomar para evitar la violencia en el fútbol?

“Las barras no son la raíz del problema y eliminarlas no va a eliminar la violencia en los estadios. No debemos olvidar la situación en el país, estamos en unos de los más violentos del mundo, los efectos de esto se ven en muchos ámbitos, incluyendo el fútbol”, explicó el Doctor en Antropología Social por la Universidad de Johns Hopkins de Estados Unidos.