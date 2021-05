Ernesto ‘Borrego’ Gándara se compromete a impulsar el arte y la cultura en Sonora

Ernesto ‘Borrego’ Gándara, candidato por la Alianza ‘Va por Sonora’, se comprometió a diseñar una política cultural que permita incrementar los presupuestos y diseñar programas de gobierno acorde a las necesidades del sector para elevarles su calidad y participación.

En un encuentro con artistas y promotores culturales de Sonora, el candidato escuchó y sumó las propuestas de sus integrantes, que coincidieron en que el tema de la cultura y las artes no es ni ha sido una prioridad para ninguna administración, pese a todo lo que aportan al núcleo social.

Paulo Galindo, director de la Compañía Teatral Del Norte A.C., dijo que fueron precisamente estas actividades las que mitigaron los efectos en la población a causa del encierro por COVID, el gran contraste de esto es precisamente que durante muchos años nadie se ha dedicado a salvarlos a ellos.

“La cultura ayuda mucho al fortalecimiento del tejido social, no todo lo puede el deporte, hay un presupuesto irrisorio de 15 millones de pesos anuales. Las administraciones no entienden que se trata de una inversión y no un gasto, por eso le pedimos al ‘Borrego’ que incluya este tema en su plan de reactivación para Sonora”, señaló el también actor.