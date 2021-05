Ernesto ‘Borrego’ Gándara habla de seguridad y atención a grupos vulnerables en segundo debate por Sonora

Ernesto “Borrego” Gándara, candidato a gobernador de Sonora por la coalición PRI-PAN-PRD, habló de sus propuestas sobre seguridad y atención a grupos vulnerables, entre otros temas, durante su participación en el segundo debate entre candidatos organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

Los temas que se abordaron durante el debate fueron Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Política Migratoria; Seguridad Pública y Justicia; Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva de Género, así como Política, Gobierno y Cultura Democrática, tópicos en los que el Candidato aprovechó para exponer sus propuestas.

El tema más sentido, dijo, es sin duda el incremento en la violencia en todo Sonora; y argumentó que es evidente el fracaso de la federación y el modelo que desde 2019 busca militarizar los municipios bajo el esquema de la Guardia Nacional que en nada ha logrado reducir los índices delictivos en la entidad.

El “Borrego” propuso la contratación de más de 1,300 policías estatales y municipales para los municipios donde ha recrudecido la inseguridad; además, afirmó que se agilizarán las investigaciones y el acompañamiento a los colectivos de búsqueda; y se trabajará en la construcción de la policía que los sonorenses merecen con apoyo de expertos internacionales, estadounidenses e israelitas.

Al mismo tiempo, Gándara Camou aseguró que se incrementará hasta en un 50 por ciento el presupuesto destinado a las instituciones procuradoras de justicia, que actualmente representan poco más de un 7 por ciento de la bolsa total de recursos.

“La situación de inseguridad es inadmisible, no podemos seguir viviendo así, hay que tomar el toro por los cuernos, la seguridad no se puede solucionar con conferencias, hay que tomar decisiones, y sobre todo no hay que abandonar el cargo cuando te asumiste en una responsabilidad”, sentenció el “Borrego” Gándara.